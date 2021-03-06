Украина рано или поздно распадется или преобразуется в конфедерацию. И не потому, что будут какие-то политические процессы, аналогичные тем, что были в 2014 году. А потому, что ее экономика просто не выдержит. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Следующие президентские выборы на Украине выиграет новый кандидат © РИА Новости, Владимир Трефилов

«С учетом тех трендов, которые есть в Европе относительно перехода на зеленую промышленность, на безуглеродное производство, экономика Украины в разы не соответствует тем критериям, которые устанавливает Европа. У них просто ничего не будут покупать», — уверен Баширов.

Внутренний рынок не спасает Украину, поэтому и будет распад в таком формате, а не в политическом, заключил собеседник издания.

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