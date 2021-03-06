Технически прекращение подачи электричества на Украину из России и Белоруссии возможно. Для этого даже не нужно ломать линию электропередачи. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Витренко невероятно скандальный, совершенно непонятно, зачем он нужен Зеленскому © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, у Белоруссии и Украины есть договор об энергетической взаимопомощи, и отключение будет нарушением этого соглашения. Но технически это просто — достаточно диспетчеру не подтвердить заявку, и все, мощность не выдается, до свидания», — указал эксперт.

Что же до последствий такого отключения — в первую очередь пострадают промышленные предприятия, их отключат первыми, а если этого окажется недостаточно, то последуют веерные отключения населения от электричества, подчеркнул Марунич.

Что касается политических последствий, то будет скандал, но ситуация настолько наэлектризована, что будут как противники, так и сторонники отключения, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.