В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с холодной погодой. С начала февраля Украина в связи с ростом потребления на фоне аномальных холодов возобновила импорт электроэнергии из России.
«Да, у Белоруссии и Украины есть договор об энергетической взаимопомощи, и отключение будет нарушением этого соглашения. Но технически это просто — достаточно диспетчеру не подтвердить заявку, и все, мощность не выдается, до свидания», — указал эксперт.
Что же до последствий такого отключения — в первую очередь пострадают промышленные предприятия, их отключат первыми, а если этого окажется недостаточно, то последуют веерные отключения населения от электричества, подчеркнул Марунич.
Что касается политических последствий, то будет скандал, но ситуация настолько наэлектризована, что будут как противники, так и сторонники отключения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.