Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олым рассказал, что в настоящее время поступило 14 тыс. доз вакцин от коронавируса в район проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, однако желающих делать прививку там не так много. Об этом 5 марта он рассказал в комментарии «Украина 24»

По его словам, вакцины распределены между Донецкой и Луганской областями — соответственно, 7,2 и 6,8 тыс. доз. На данный момент 884 военных вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека.

Украинец сделал прививку индийской вакциной и попал в больницу © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Есть отказы среди бойцов. Я считаю, такая ситуация за счет политизации вакцинальной кампании. Поэтому, к сожалению, отказы есть. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тыс. только 7 тыс. дали согласие», — сказал он.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.