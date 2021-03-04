Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины
Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины
© пресс-служба президента Украины
Принятое на заседании СНБО 26 февраля решение устанавливает двухмесячный срок для проведения инвентаризации и анализа законодательства по вопросам, связанным с множественным гражданством.

Правительству вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины поручено установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, имеющим гражданство или подданство иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

Согласно решению СНБО, Кабмин должен подготовить и представить на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете гражданам Украины, которые имеют двойное гражданство или подали документы для получения иностранного гражданства:

 

  • претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;
  • иметь допуск к государственной тайне;
  • быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
  • быть членом политической партии.

 

Также будет разработан и утвержден порядок подтверждения отказа и выхода из иностранного гражданства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

На законодательном уровне будет определен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.

Для жителей ДНР, ЛНР и Крыма подать декларацию о двойном гражданстве можно будет только после возвращения этих территорий под контроль Киева, говорится в документе.