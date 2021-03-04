Принятое на заседании СНБО 26 февраля решение устанавливает двухмесячный срок для проведения инвентаризации и анализа законодательства по вопросам, связанным с множественным гражданством.
Правительству вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины поручено установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, имеющим гражданство или подданство иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.
Согласно решению СНБО, Кабмин должен подготовить и представить на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете гражданам Украины, которые имеют двойное гражданство или подали документы для получения иностранного гражданства:
- претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;
- иметь допуск к государственной тайне;
- быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
- быть членом политической партии.
Также будет разработан и утвержден порядок подтверждения отказа и выхода из иностранного гражданства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.
На законодательном уровне будет определен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.
Для жителей ДНР, ЛНР и Крыма подать декларацию о двойном гражданстве можно будет только после возвращения этих территорий под контроль Киева, говорится в документе.