Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, говорится в сообщении на сайте главы государства 4 марта

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Правительству вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины поручено установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, имеющим гражданство или подданство иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

Согласно решению СНБО, Кабмин должен подготовить и представить на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете гражданам Украины, которые имеют двойное гражданство или подали документы для получения иностранного гражданства:

претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;

претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;

иметь допуск к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Также будет разработан и утвержден порядок подтверждения отказа и выхода из иностранного гражданства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

На законодательном уровне будет определен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.

Для жителей ДНР, ЛНР и Крыма подать декларацию о двойном гражданстве можно будет только после возвращения этих территорий под контроль Киева, говорится в документе.