Ранее директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что на «Одесском авиационном заводе» в 2021 году начнут сборку вертолетов Bell UH-1 «Ирокез» по лицензии.
В компании подчеркнули, что не выдавали «концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 Ирокез».
Bell Textron отмечает, что готова помочь в модернизации украинского парка вертолетов, однако это возможно только в рамках стандартных процедур правительства США.
Как уточнили в компании, должен быть отправлен соответствующий официальный запрос и инициирована процедура Foreign Military Sale (Иностранная военная закупка), чего до сих пор не сделано.
Напомним, вертолеты Bell UH-1 «Ирокез» разработаны в пятидесятых годах прошлого века и использовались армией США в целом ряде военных конфликтов, в частности, в ходе войны во Вьетнаме.