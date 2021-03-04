Американский производитель вертолетов Bell Textron заявил, что не выдавал лицензию на производство винтокрылых машин UH-1 «Ирокез» на Украине, сообщает польское издание ZBIAM, получившее комментарий от пресс-службы компании

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В компании подчеркнули, что не выдавали «концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 Ирокез».

Bell Textron отмечает, что готова помочь в модернизации украинского парка вертолетов, однако это возможно только в рамках стандартных процедур правительства США.

Как уточнили в компании, должен быть отправлен соответствующий официальный запрос и инициирована процедура Foreign Military Sale (Иностранная военная закупка), чего до сих пор не сделано.

Напомним, вертолеты Bell UH-1 «Ирокез» разработаны в пятидесятых годах прошлого века и использовались армией США в целом ряде военных конфликтов, в частности, в ходе войны во Вьетнаме.