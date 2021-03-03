Поездка президента Европейского совета Шарля Мишеля на Украину имеет важное значение для принятия решений в отношении РФ на уровне Евросоюза. Об этом он сообщил 3 марта на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Интерфакс-Украина

Журналисты «каналов Медведчука» второй день пытаются поймать президента Евросовета © Klymenko Time/Telegram

«Мы полностью привержены и объединены в Европе, чтобы быть очень жесткими, решительными, продвигать наши ценности, защищать наши интересы», — сказал Мишель.

Он заверил, что в конце месяца состоятся стратегические дебаты на европейском уровне со всеми главами государств, «чтобы оценить ситуацию и принять четкие меры».

«Когда речь идет о нашем общем интересе, мы хотим отыгрывать более сильную роль для большей стабильности, безопасности, предсказуемости. <…> И вот почему эта встреча сегодня с президентом и с его командой и вчера была очень важна для меня — чтобы попытаться скооперировать, иметь одинаковое понимание, уровень информации, принять некоторые важные решения. Мы находимся в одной лодке, разделяем одинаковые ценности, одинаковые интересы», — добавил президент Евросовета.

Мишель посетил Украину с официальным двухдневным визитом. Накануне он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским съездил в Донбасс.