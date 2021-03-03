На Подоле в Киеве может произойти обвал из-за строительства «моста Кличко». Об этом 3 марта сообщают Vesti.ua

По словам вице-президента киевской организации Национального союза архитекторов, архитектора Георгия Духовичного, в конструкциях тоннеля метро в районе станции «Почтовая площадь» наблюдается деформация.

Духовичный предположил, что это связано со строительством стеклянного моста, идея которого принадлежит мэру Киева Виталию Кличко. При строительстве использованы недостаточно укрепленные перекрытия, чтобы максимально ускорить и удешевить работы во время реконструкции, отметил он. Деградация во всей красе. Почему в Киеве падают электроопоры © Facebook, Київська міська прокуратура

«Музеефицированная территория абсолютно не защищена от воздействия грунтовых вод, которых стало значительно больше после появления моста над Владимирской горкой, так называемого моста Кличко. Сам он вроде бы ни на что не влияет, но перенаправляет грунтовые воды — раньше они уходили в систему существующих дренажей, теперь это все перенаправлено на Почтовую площадь… Если ничего не предпринять, под угрозой ветка метро», — рассказал архитектор.

Кроме того, ведутся споры вокруг строительства подземного ТРЦ на Почтовой площади, где в 2015 году археологи в ходе раскопок нашли целую улицу времен Киевской Руси. Отмечается, что из-за недостроенного объекта в центре Киева также возможны оползни и провалы грунта.

Пока что строительство заморожено, фирме-застройщику отключено электричество. Ведутся переговоры между столичной горадминистрацией, инвестором и активистами, выступающими за создание на Почтовой подземного музея.