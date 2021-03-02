США снова пытаются обмануть Россию, на сей раз использовав договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Михеев считает, что пришедшие к власти после 91-го года в России люди хотели бы влиться в систему глобального управления, но им там не выделили мест, и поэтом они были вынуждены нехотя стать патриотами России.

Он добавил, что Запад по-прежнему не отказывается от своих планов по использованию Украины в качестве площадки для ведения войны с Россией и хотел бы то же самое сделать с Белоруссией.

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