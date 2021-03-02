«Вот пришел Байден. Сторонники нормализации отношений с США говорят: не надо делать резких движений, они с нами продлевают СНВ-3. Да, этот договор нужен, но зачем делать из него фетиш? У меня такое впечатление, что с договором СНВ американцы нас пытаются в очередной раз обмануть. Они потом все равно будут делать то, что им нужно», — уверен эксперт.
Михеев считает, что пришедшие к власти после 91-го года в России люди хотели бы влиться в систему глобального управления, но им там не выделили мест, и поэтом они были вынуждены нехотя стать патриотами России.
Он добавил, что Запад по-прежнему не отказывается от своих планов по использованию Украины в качестве площадки для ведения войны с Россией и хотел бы то же самое сделать с Белоруссией.
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