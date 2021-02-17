Почти неделю назад украинский певец, лидер группы «Океан Эльзи» после долгого творческого перерыва выпустил новый трек под названием «Без тебя меня нет». В среду, 17 февраля, музыкант в своем Twitter сознался, что написал песню не сам

«Теперь, когда все уже услышали песню #БезТебеМенеНема раскрою вам тайну. Песня написана искусственным интеллектом. Программа послушала все песни "Океана Эльзи" и написала свою… ну местами подобно получилось», — написал Вакарчук.

Жаркий мужской поцелуй: украинский певец в чувствах прильнул к бойфренду внучки Ельцина — фото © Федор Смолов/Инстаграм Кйеф Риш. Новость вызвала у поклонников неоднозначную реакцию.

«Я думала, что все альбомы после "Суперсимметрии" написаны были искусственным интеллектом на основе предыдущих песен», «Ради справедливости, трек немного отличается. Искусственный интеллект добавил немного фанка и радости. Правда, вокал это все прессанул традиционной скорбью. Но это уже лучше, чем вот вечное "некогда петь будем плакать"», — написали пользователи.

Читайте также: «Ни там, ни сям! Вяжи!»: в сети высмеяли творческие метания Вакарчука после ухода из политики.

Тепер, коли всі вже почули пісню #БезТебеМенеНема розкрию вам таємницю. Пісня написана штучним інтелектом. Програма послухала всі пісні ОЕ, і написала свою… ну місцями подібно вийшло) — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) February 16, 2021

В мае 2019 года Святослав Вакарчук презентовал свою партию «Голос», и на парламентских выборах эта политсила набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжила работать.

Музыкант вернулся к своей предыдущей деятельности, анонсировав сразу две новые работы: скорый выход свежего альбома группы «Океан Эльзи» и проект «Оранжерея».