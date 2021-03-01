Украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова устроила скандал на программе «Сегодня вечером» на российском «Первом канале», которую ведет юморист Максим Галкин. Об этом написали Comments 1 марта

У Киркорова больше: СМИ сравнили стоимость жилья Пугачевой и ее бывшего © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Ольгу Бузову и Викторию Боню, где о личной жизни каждой из них показали ролик.

Седоковой не понравилось видео о себе, певица заявила, что сюжет был предвзятым, а ее выставили как ветреную женщину, которая все время вступает в брак и все время разводится.

Артистку возмутило, что кому-то повезло дважды: и сразу найти свою любовь, и не быть потом битым за какое-то не такое поведение, а другим — ничего.

«Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. И я безумно благодарна ему за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит меня настоящую. Он ни разу не упрекнул меня за детей и фото в трусах», — сказала певица.

Читайте также: «Что за жизнь без алиментов?»: Лена Миро назвала условие развода Седоковой и Тиммы.

Анна Седокова впервые вышла замуж за белорусского футболиста, капитан киевского «Динамо» Валентина Белькевича, у пары родилась дочь, но в 2014 году мужчина умер.

Второй муж — бизнесмен Максим Чернявский, с ним у певицы тоже родилась дочь, но проживает девочка с отцом в США.

Позже были отношения с танцовщиком Сергеем Гуманом, пара сходилась и расходилась несколько раз, так и не обзаведясь общим потомством.

Позже Седокова родила сына от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов.

Осенью 2020 года исполнительница вступила в брак с мужчиной младше себя на девять лет, форвардом «Химок» Янисом Тиммой. Бывшая жена спортсмена называет Седокову разлучницей, ведь ушел он к артистке сразу после того, как в его первой семье родился ребенок.