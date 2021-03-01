Скандальная шоувумен Лена Миро прокомментировала слухи о разводе украинской певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. На расставание недавно намекнула сама исполнительница, но пока об этом даже говорить рано, заявила на днях Миро и объяснила почему в своем Instagram

Миро назвала слова Седоковой хайпом и уточнила: пока ни о каком разводе и речи быть не может, так что поклонники артистки и фанаты спортсмена могут спать спокойно. Как минимум еще год.

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«От Седоковой еще никто, насколько мне известно, без ребенка не уходил! Есть ли у Ани деточка от баскетболиста? Пока нету. Значит, никакого развода в ближайшей перспективе нет и быть не может», — заявила Миро.

Помимо этого, она обвинила артистку в использовании детей как источника дохода, ведь у 38-летней Седоковой их уже трое от предыдущих отношений.

«Не родив, певица Седокова не сможет рассчитывать еще на одни спортивные алименты. Что за жизнь без алиментов? Кушать не на что. Объемное тело Анечки просто так не прокормить!» — резюмировала светская львица.

Анна Седокова впервые вышла замуж за белорусского футболиста, капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича, у пары родилась дочь, но в 2014 году мужчина умер.

Второй муж — бизнесмен Максим Чернявский, с ним у певицы тоже родилась дочь, но проживает девочка с отцом в США.

Позже были отношения с танцовщиком Сергеем Гуманом, пара сходилась и расходилась несколько раз, так и не обзаведясь общим потомством.

Позже Седокова родила сына от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов.

Осенью 2020 года исполнительница вступила в брак с мужчиной младше себя на девять лет, форвардом «Химок» Янисом Тиммой. Бывшая жена спортсмена называет Седокову разлучницей, ведь ушел он к артистке сразу после того, как в его первой семье у него родился ребенок.