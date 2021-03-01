По словам Золотарева, Стерненко просто «завербованный стукач, который решил поменять крышу».
«Сначала перебежал из управления по защите конституционного строя под управление контрразведки, потом переметнулся к «соросятам», решил, что они обеспечат ему защиту и неприкосновенность. Ну, ему наглядно показали, чем заканчиваются такие забеги», — сказал эксперт.
Однако в стране остается на свободе множество подобных Стерненко, отметил Золотарев. Поэтому в данном случае мы имеем дело не с установлением справедливости и законности, полагает эксперт.
Полностью ознакомиться с блицопросом можно здесь.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве. Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.
После объявления приговора сторонники радикала стали устраивать протестные акции в его поддержку.