На Украине остаются десятки таких, как Стерненко, защищенных патриотической франшизой и охранной грамотой. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По словам Золотарева, Стерненко просто «завербованный стукач, который решил поменять крышу».

«Сначала перебежал из управления по защите конституционного строя под управление контрразведки, потом переметнулся к «соросятам», решил, что они обеспечат ему защиту и неприкосновенность. Ну, ему наглядно показали, чем заканчиваются такие забеги», — сказал эксперт. Глава СБУ Баканов отрекся от Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако в стране остается на свободе множество подобных Стерненко, отметил Золотарев. Поэтому в данном случае мы имеем дело не с установлением справедливости и законности, полагает эксперт.

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Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве. Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

После объявления приговора сторонники радикала стали устраивать протестные акции в его поддержку.