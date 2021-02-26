Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал о мотивах обысков в помещениях компаний олигарха Рината Ахметова, провокации спецназа у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и приговора в отношении националиста Сергея Стерненко

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Илья Кива, будут требовать извинений, мол, перепутали автобусы, но это очень хорошо известно еще с начала нулевых: когда ставится цель оказывать постоянное давление, естественно, будут мерещиться и автобусы.

Другой момент — то, что украинскому олигархическому кооперативу следует приготовиться к достаточно жесткому наступлению заокеанского Чужого на их интересы. Будут пытаться сбить их с командных позиций. При этом это касается всех, независимо от того, насколько тот или иной олигарх хочет быть полезным нынешней власти и демонстрирует свою готовность помогать, — это не спасет. Это стратегическая линия, направленная на вытеснение украинской олигархии.

И Ахметов не исключение. С ним та же ситуация, что и с [олигархом Игорем] Коломойским, чьи беспределы в бизнесе терпели, но как только у него появились очень большие политические амбиции, оказалось, что он браконьер и беспредельщик.

Однако судьба [олигарха Дмитрия] Фирташа Ахметову не грозит. Все-таки его политические возможности весомее, он посистемнее: почти 30% украинской экономики — это бизнес Ахметова. Поэтому одно неосторожное движение [в сторону Ахметова], и страна окажется в известном месте.

В офисы олигарха Рината Ахметова нагрянули следователи © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Дело в том, что еще десятки таких стерненко ходят с охранной грамотой, патриотической франшизой. Этот просто попутал берега, за что и пострадал. Я далек от мысли, что тут мы имеем дело с установлением справедливости и законности.

P.S. Обыски у Ахметова

Вечером 25 февраля экс-депутат Верховной Рады, член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что в помещениях компаний Ахметова прошли обыски в рамках громкого «дела Семинского». Он также сообщил об аресте 25% акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ахметову.

По данным Лещенко, Офис генпрокурора Украины обвинил Рудьковского в похищении депутата от «Слуги народа» Олега Семинского. Среди причастных также были названы помощник экс-министра Степан Деркач и три криминальных авторитета, известных по кличкам Молдован, Салват и Длинный.

Провокация у офиса ОПЗЖ

Разведка боем. Украинский спецназ устроил провокацию у офиса ОПЗЖ © скриншот видео tvzvezda.ru

Версия, по которой произведено задержание, следующая. В этот же день несколькими часами ранее в Голосеевском районе украинской столицы проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись. И спустя несколько часов якобы для задержания транспортного средства, которое участвовало в этом инциденте, были произведены задержания у офиса ОПЗЖ.

В связи с этим на сайте партии было обнародовано заявление о провокации. Там уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом ОПЗЖ «является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».

Приговор Стерненко

Неожиданное возмездие. Националисту Стерненко присудили 7 лет тюрьмы за похищение человека © скриншот видео " 5 канал" Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

Это дело расследовали с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком в апреле 2015 года похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 гривен и разрешительные документы на ношение травматического пистолета «Форт-12». Стерненко инкриминировали похищение человека, разбой и незаконное обращение с оружием.

Сам радикал отрицает причастность к инциденту. Он также сослался на то, что единственное доказательство в деле — показания Щербича.