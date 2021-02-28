Наступление ополченцев Донбасса на Харьков и Мариуполь было остановлено потому, что команда Петра Порошенко смогла убедить людей в российском руководстве, что Порошенко будет искренним другом России и поможет разрешить этот конфликт. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: После выборов Раду Украины ждут самые удивительные коалиции © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Козак, описывая выполнение Минских соглашений, сказал, что худо-бедно, но выполняется режим прекращения огня: это так, но пока конфликт заморожен, всю жизнь населения Донбасса можно охарактеризовать этой фразой — «худо-бедно», отметил эксперт.

«Знаете, сложно зайти в одну и ту же реку дважды. Но если республики Донбасса будут готовы к новому наступлению на Донбассе, то можно попытаться восстановить статус-кво на сентябрь 2014 года. Нужно идти до тех рубежей, до которых дойдут. Главное — не останавливаться. Верней, главное — чтобы не останавливали», — подчеркнул Царев.

Политик добавил, что был принципиальным противником Минским договоренностей, поскольку после развала СССР не было ни одного соглашения, которое бы подписывала Россия и которое бы пошло именно ей на пользу, а не Западу.

Либо изначально подписывались соглашения, не выгодные для России, если же они не были выгодны Западу, то они просто не выполнялись, заключил собеседник издания.

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