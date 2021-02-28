Факельные шествия украинских националистов, которые проходят 1 января, как правило очень хорошо организованы. Об этом рассказал специализирующийся на работе в горячих точках ливанский фотограф Кеворк Хайрабедян в интервью изданию Украина.ру

Кеворк Хайрабедян о жизни и работе в Ливане, Карабахе и цивилизованной войне на Украине

«Они сделали все, чтобы показать международным медиа, что они очень цивилизованные и респектабельные. Такой психологический прием для меня, тебя, кого угодно, кто посмотрит. В этой колонне можно было даже почувствовать запах чьих-то духов. А город при этом страдает, вы страдаете от них. Особенно, мне кажется, старое поколение, которое привыкло жить по-другому и это их право», — указал Хайрабедян.

Журналист при этом добавил, что выдумывание новых идеологий, новых лидеров, новых путей освобождения, к которому эти националисты якобы стремятся — везде это попытки, которые ни к чему хорошему не приводят.

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