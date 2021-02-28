Эксперт отметил, что был свидетелем одного из таких шествий, когда националисты собрались четко в одном месте, прошли там, где запланировали и туда, куда надо без эксцессов по сути без контроля полиции.
«Они сделали все, чтобы показать международным медиа, что они очень цивилизованные и респектабельные. Такой психологический прием для меня, тебя, кого угодно, кто посмотрит. В этой колонне можно было даже почувствовать запах чьих-то духов. А город при этом страдает, вы страдаете от них. Особенно, мне кажется, старое поколение, которое привыкло жить по-другому и это их право», — указал Хайрабедян.
Журналист при этом добавил, что выдумывание новых идеологий, новых лидеров, новых путей освобождения, к которому эти националисты якобы стремятся — везде это попытки, которые ни к чему хорошему не приводят.
Полностью интервью можно прочитать здесь.