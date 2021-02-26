Коты города Конотопа Сумской области Украины признаны важной частью экосистемы города. Об этом 26 февраля сообщает информационный портал «Голос Конотопа»

Соответствующую петицию депутаты поддержали в целом на сессии городского совета 25 февраля. В Одессе завелся кот-таможенник © CC0, Pixabay

Отмечается, что так Конотоп приблизился к общеевропейской практике, которую уже переняли ряд украинских городов (Киев, Днепр, Одесса, Луцк, Полтава, Запорожье и многие другие).

«Признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту необходимо, чтобы усатые могли спокойно пережить зиму, греться в подвалах без риска быть замурованными коммунальщиками», — говорится в сообщении.

Коты естественным образом регулируют численность грызунов в населенных пунктах и так защищают жителей от болезней, которые они переносят. Предполагается, что новый статус позволит пушистым борцам с крысами повысить эффективность.

При этом отмечается важность вакцинации бродячих котов и гуманного регулирования их численности путем стерилизации.