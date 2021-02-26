«Что это он делает в такой дали от американских берегов? Не иначе, стоит на страже мира и капитализма», — говорится в сообщении.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство над Крымом.
Стоимость RQ-4B Global Hawk составляет около 140 млн долларов. Один час полета беспилотников этого типа обходится американским налогоплательщикам в 31 тыс. долларов.
В воздухе эти дроны могут находиться до 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.