Вдоль побережья Крыма, территорий ДНР и ЛНР разведывательный полет совершил стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом 26 февраля сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Что это он делает в такой дали от американских берегов? Не иначе, стоит на страже мира и капитализма», — говорится в сообщении.

Украина вооружается: новые ракетные комплексы угрожают Донбассу и РФ © КБ "Южное" Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство над Крымом.

Стоимость RQ-4B Global Hawk составляет около 140 млн долларов. Один час полета беспилотников этого типа обходится американским налогоплательщикам в 31 тыс. долларов.

В воздухе эти дроны могут находиться до 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.