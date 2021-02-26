На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформировании судебной системы Украины.

Судебная реформа также будет обсуждаться на очередном всеукраинском форуме «Украина 30».

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© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поручил украинскому правительству разработать проект судебной реформы. Он отметил, что она будет включать «очистку судов».

В феврале президент зарегистрировал в Раде три законопроекта о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.

Также послы государств «Большой семерки» (G7) представили для Украины дорожную карту по реформированию судебной власти и антикоррупционных органов. Ее выполнение является одним из условий получения кредита от Международного валютного фонда.

 

 