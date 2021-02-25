В аэропорту Минска в середине февраля двое граждан Украины украли с ленты чемодан, принадлежащий россиянину, с ценными вещами стоимостью 100 тыс. рублей. Об этом 25 февраля сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии

«В середине февраля 46-летний гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. После прилета в белорусскую столицу мужчина не смог найти свой чемодан и обратился к сотрудникам аэропорта, те — в милицию», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стоимость багажа составляет 100 тыс. рублей. По факту кражи завели уголовное дело. Украинцы в «биопузырях» наводнили Шри-Ланку © ссо, pixabay

Выяснилось, что чемоданом завладели ранее судимые на родине граждане Украины 30 и 35 лет. Они попали на камеры наблюдения аэропорта.

Похитители прилетели тем же рейсом, что и россиянин. Увидев у ленты выдачи чемодан без присмотра, они прихватили его с собой.

В милиции пояснили, что затем украинцы переоделись в похищенное и гуляли по Минску. Потом в состоянии опьянения они затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны и привлечены к административной ответственности. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) как подозреваемые в хищении.