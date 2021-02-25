«В середине февраля 46-летний гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. После прилета в белорусскую столицу мужчина не смог найти свой чемодан и обратился к сотрудникам аэропорта, те — в милицию», — говорится в сообщении.
Сообщается, что стоимость багажа составляет 100 тыс. рублей. По факту кражи завели уголовное дело.
Выяснилось, что чемоданом завладели ранее судимые на родине граждане Украины 30 и 35 лет. Они попали на камеры наблюдения аэропорта.
Похитители прилетели тем же рейсом, что и россиянин. Увидев у ленты выдачи чемодан без присмотра, они прихватили его с собой.
В милиции пояснили, что затем украинцы переоделись в похищенное и гуляли по Минску. Потом в состоянии опьянения они затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны и привлечены к административной ответственности. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) как подозреваемые в хищении.