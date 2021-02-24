Группа депутатов Верховной Рады от «Слуги народа» зарегистрировала два законопроекта, № 5143 и № 5144, которые вводят уголовную ответственность за «коллаборационизм». Также свой вариант внесла «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Соответствующие данные обнародованы на сайте парламента 24 февраля

Тексты законопроектов на момент выхода публикации в открытый доступ не выкладывались. Соавтор законопроекта Егор Чернев («Слуга народа») в комментарии «Интерфакс-Украина» пояснил, что законопроект № 5143 вносит изменения в Уголовный кодекс, а документ № 5144 — технический, вносящий изменения в ряд законов, среди которых Избирательный кодекс.

«Основной законопроект предусматривает, кроме лишения свободы, еще и запрет на занятие определенных должностей, в частности, тех, которые касаются избирательного процесса и военной службы. Изменения, которые предлагается внести в Уголовный кодекс, — это изменения в статью 111 (госизмена)», — сказал парламентарий.

По его словам, «коллаборантами» могут назначить за «публичное отрицание гражданами Украины вооруженной агрессии», за добровольное занятие должностей в органах власти, в судах и правоохранительных органах ДНР и ЛНР, а также за «информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором».

«Коллаборанты» могут получить тюремный срок вплоть до пожизненного, также им запретят занимать государственные должности.

«Дети коллаборантов». Как на Украине на самом деле относятся к молодёжи Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Между тем ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников заявил, что из проекта закона о государственной политике переходного периода изъяли термин «коллаборант».