Правительство Украины одобрило постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», согласно которому с 1 марта будет проведена индексация пенсий. Об этом на днях сообщила пресс-служба Минсоцполитики

«Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Размер пенсии повысится в среднем на 308 грн (811,4 рубля). Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн (263,4 рубля)», — добавили в Минсоцполитики.

Также до 2200 грн (5796,2 рубля) повышается минимальная пенсионная выплата лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).