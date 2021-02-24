Львовский облсовет обратился к центральной власти с требованием обеспечить «объективное и беспристрастное» рассмотрение дела экс-лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Об этом сообщила пресс-служба облсовета 23 февраля

Порошенко нашел «виновных» в приговоре Стерненко © eurosolidarity.org Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

В связи с этим львовские депутаты обратились к президенту Украины, генпрокурору, Верховной Раде и уполномоченному парламента по правам человека. Они считают приговор радикалу «несправедливым и необоснованным» и отмечают, что обвинительный акт базировался только на показаниях Щербича.

В заявлении говорится, что обвинительный приговор Стерненко — «это очередная демонстрация того, что судебная система на Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей».

«Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции», — говорится в обращении.

Указанное дело расследовали с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком в апреле 2015 года похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 гривен и разрешительные документы на ношение травматического пистолета «Форт-12». Стерненко инкриминировали похищение человека, разбой и незаконное обращение с оружием.

Сам радикал отрицает причастность к инциденту. Он также сослался на то, что единственное доказательство в деле — показания Щербича.

*Деятельность организации запрещена в РФ.

* Деятельность организации запрещена в РФ