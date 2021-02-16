Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на протекающую крышу в своей киевской квартире. По словам артистки, она регулярно делает ремонт, но подтеки, плесень и грибок возвращаются, а в ЖЭКе ее звонки просто игнорируют. Об этом исполнительница рассказала в сториз Instagram 15 февраля

«Какой кошмар! У меня опять течет крыша! В ЖЭК звоню, а они просто даже не берут трубку. Печерскую районную администрацию просто никто не интересует. Мало того, что эти сосульки громадного размера, они просто могут упасть и убить людей. Это все может закончиться очень плачевно. Это просто какой-то ад! И это продолжается уже много-много лет!» — сказала Полякова.

Певица заявила, что ее очередному «дорогущему ремонту», который она сделала меньше года назад примерно за 15 миллионов рублей, «приходит хана».

«Как можно себе представить?»: украинский певец объяснил отказ от концертов в РФ © Олег Винник/Инстаграм

Читайте также: Оле Поляковой предложили поупражняться на Виннике.

По информации украинских журналистов, дом, в котором живет «королева ночи», состоит на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, а значит, не входит в сферу ответственности столичной администрации.

Поэтому представители украинских СМИ считают, что обращаться певице нужно не в ЖЭК, а в Офис президента.