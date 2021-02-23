Выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан прошли в 10 января 2021 года. Правящая партия «Нур Отан» сохранила свой статус доминирующей партии, набрав 71,1% голосов и получив 76 мест. Но по сравнению с предыдущими выборами 2016 года партия набрала на 11,1% меньше голосов и потеряла 8 мест.
Эксперт пояснил, что в стране как было два центра власти — действующий и первый президент (Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. — Ред.), — так и осталось.
«Принципиально ничего не изменилось и в мажилисе (парламенте страны — Ред.): те же три партии — Nur Otan, «Ак жол» да бывшие коммунисты. Последние уже после объявления даты выборов вдруг резко перекрасились и переименовались в Народную партию, чтобы не попасть под каток грядущей декоммунизации», — указал Гусев.
Говоря о геополитических предпочтениях казахстанцев журналист добавил, что сама тема Евразийской интеграции должным образом не продвигается на уровне государства, в то время как противники такого содружества — местные западенцы, весьма активны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.