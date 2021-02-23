Результаты парламентских выборов в Казахстане никак не повлияли на ситуацию с транзитом власти. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

Эксперт пояснил, что в стране как было два центра власти — действующий и первый президент (Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. — Ред.), — так и осталось.

«Принципиально ничего не изменилось и в мажилисе (парламенте страны — Ред.): те же три партии — Nur Otan, «Ак жол» да бывшие коммунисты. Последние уже после объявления даты выборов вдруг резко перекрасились и переименовались в Народную партию, чтобы не попасть под каток грядущей декоммунизации», — указал Гусев.

Говоря о геополитических предпочтениях казахстанцев журналист добавил, что сама тема Евразийской интеграции должным образом не продвигается на уровне государства, в то время как противники такого содружества — местные западенцы, весьма активны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.