В случае сохранения поддержки Минска со стороны РФ, отсутствия серьезного давления Запада и осторожного налаживания отношений между США и Белоруссией, Александр Лукашенко удержится у власти в республике. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

«Скорее всего, он просто останется президентом, дождется окончательного спада протестной активности и будет дальше пытаться сохранить политику, с одной стороны, паразитирования на России в экономическом отношении, а с другой стороны, полной реализации политической жизни внутри страны», — прогнозирует Безпалько.

Политолог также не исключает, что весной-летом протестная активность возобновится, и способствовать этому могут какие-то триггерные события — еще одно убийство, еще одна смерть, что-то, что вызовет бурление в СМИ и соцсетях.

Может быть, считает специалист, произойдут какие-то события в глобальном геополитическом масштабе, которые заставят отношения между Россией и Западом обостриться, а Белоруссия как союзник, пусть и союзник-паразит, попадет под удар.

И в очередной раз Лукашенко поставят перед выбором, что ему делать: сотрудничать с Западом, сидеть на двух стульях или быть с Россией, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.