Признание в разочарованности результатами Евромайдана означало бы для многих украинцев крах идентичности. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала профессор Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгения Бильченко

Бильченко отметила, что в последние годы на Украине прибавилось много людей, которые вообще не были на Майдане, но сейчас стали самыми убеждёнными его сторонниками. Сергей Шабовта: Украина разойдется по шву, имя которому — Майдан © Facebook, Сергей Шабовта

«Им же сделали идентичность, понимаете? В них вставили эту идентичность. И признание в разочарованности результатами Евромайдана будет означать для них крах этой идентичности», — сказала она.

Во-вторых, некоторые украинцы не могут признаться в разочаровании в итогах Майдана из-за русофобии, добавила Бильченко. По ее словам, правда о Майдане для них оказывается менее ценной, чем ненависть к России.

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