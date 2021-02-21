Бильченко отметила, что в последние годы на Украине прибавилось много людей, которые вообще не были на Майдане, но сейчас стали самыми убеждёнными его сторонниками.
«Им же сделали идентичность, понимаете? В них вставили эту идентичность. И признание в разочарованности результатами Евромайдана будет означать для них крах этой идентичности», — сказала она.
Во-вторых, некоторые украинцы не могут признаться в разочаровании в итогах Майдана из-за русофобии, добавила Бильченко. По ее словам, правда о Майдане для них оказывается менее ценной, чем ненависть к России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.