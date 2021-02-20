Посольство США на Украине считает, что санкционное давление на лидера оппозиционной политсилы заслуживает поддержки. Об этом говорится в заявлении диппредставительства США, опубликованном 20 февраля в Twitter

Идут на разрыв. Что означают санкции СНБО и кто следующий © president.gov.ua Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.