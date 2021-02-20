«Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам в Украине и поднимают ставки в западо-украинско-российском донбасско-крымском закулисном диалоге. Именно поэтому вопрос санкций принимался в контексте новой стратегии на Донбассе. Но это и прямой путь к новому обострению», — считает политолог.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.
Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.
Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука. Он и его супруга не имеют права его продавать, закладывать и пользоваться им.