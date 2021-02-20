Решение СНБО Украины о санкциях в отношении сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», его жены Оксаны Марченко и ряда граждан РФ — это прежде всего сигнал для Москвы. Об этом 20 февраля в своем Facebook написал директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам в Украине и поднимают ставки в западо-украинско-российском донбасско-крымском закулисном диалоге. Именно поэтому вопрос санкций принимался в контексте новой стратегии на Донбассе. Но это и прямой путь к новому обострению», — считает политолог.

Опасная гастроль. С Медведчука всё только начинается © president.gov.ua

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука. Он и его супруга не имеют права его продавать, закладывать и пользоваться им.