«"Красным директорам" было наплевать, контролируют националисты или нет сферу образования, науки и культуры. Им было важно, чтобы они не вмешивались в процессы, связанные с приватизацией. Туда они и не вмешивались», — указал эксперт.
А затем, продолжил Ищенко, на Украине появился олигархат, который был заинтересован исключительно в интеграции с Западом, поскольку опасался, что возвращение в единое государство с Россией приведет к конфискации всей неправильно нажитой собственности.
Политолог добавил, что хотя в Белоруссии происходили несколько иные процессы, и руководство страны было заинтересовано в сближении с Москвой из-за давления Запада, как только местная власть укрепилась и стала ценить суверенитет своей страны, она тут же развернулась на Запад и попыталась уменьшить российское влияние в пользу западного.
Полностью интервью можно прочитать здесь.