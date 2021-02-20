«Красным директорам» во времена Леонида Кучмы важно было отстранить от вопросов приватизации украинской промышленности своих российских конкурентов. Для этого надо было политически отодвинуть Россию от Украины. Они этого добились. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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А затем, продолжил Ищенко, на Украине появился олигархат, который был заинтересован исключительно в интеграции с Западом, поскольку опасался, что возвращение в единое государство с Россией приведет к конфискации всей неправильно нажитой собственности.

Политолог добавил, что хотя в Белоруссии происходили несколько иные процессы, и руководство страны было заинтересовано в сближении с Москвой из-за давления Запада, как только местная власть укрепилась и стала ценить суверенитет своей страны, она тут же развернулась на Запад и попыталась уменьшить российское влияние в пользу западного.

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