Отмечается, что Зеленский вернул закон в Раду 18 февраля с внесенными предложениями.
«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в графе о стадии рассмотрения законопроекта.
Ранее, 16 февраля, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 4531.
Согласно закону, конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми заключены контракты на период действия карантина, объявят в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона, в зависимости от категорий служащих.
СМИ связывают вето Зеленского с тем, что при принятии законопроекта из него была изъята норма о расширении полномочий чиновников, которые исполняют свои обязанности с приставкой и.о. На сегодняшний день в правительстве Украины временно исполняет свои обязанности министр энергетики Юрий Витренко, Верховная Рада дважды отказывалась утвердить его в должности и назначить параллельно с этим вице-премьером.
Ранее представители Евросоюза призывали Украину восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это центральный элемент реформы государственного управления. Отмечается, что это одно из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС.