Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон № 4531 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы». Соответствующая пометка появилась в истории рассмотрения закона на сайте Верховной Рады

Отмечается, что Зеленский вернул закон в Раду 18 февраля с внесенными предложениями.

«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в графе о стадии рассмотрения законопроекта.

Ранее, 16 февраля, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 4531. Под завесой тайны: Зеленский созывает СНБО для обсуждений в закрытом режиме © пресс-служба президента Украины

Согласно закону, конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми заключены контракты на период действия карантина, объявят в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона, в зависимости от категорий служащих.

СМИ связывают вето Зеленского с тем, что при принятии законопроекта из него была изъята норма о расширении полномочий чиновников, которые исполняют свои обязанности с приставкой и.о. На сегодняшний день в правительстве Украины временно исполняет свои обязанности министр энергетики Юрий Витренко, Верховная Рада дважды отказывалась утвердить его в должности и назначить параллельно с этим вице-премьером.

Ранее представители Евросоюза призывали Украину восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это центральный элемент реформы государственного управления. Отмечается, что это одно из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС.