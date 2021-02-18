Послы стран «Большой семерки» (G7) сообщили министру финансов Украины Сергею Марченко о необходимых мерах для завершения пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ) для Украины. Об этом 18 февраля говорится в сообщении в официальном Twitter председательства Великобритании

«Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины», — говорится в сообщении.

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В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.