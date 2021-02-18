«Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины», — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о реформировании Высшего совета правосудия и осуществлении мероприятий в энергетической политике. Также отмечается, что выполнение обязательств по земельной реформе и финансированию перехода к эколого-ориентированной экономике будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.