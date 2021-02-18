Участник украинской группы ТНМК («Танец на площади Конго») Фоззи (Александр Сидоренко) оценил работу Владимира Зеленского на посту президента страны и ответил на вопросы о выступлениях украинских артистов в России. Интервью он дал изданию «Телеграф» 18 февраля

Ёлка возвращается в Киев © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Просто умные люди выдают желаемое публикой за действительное, типа: "я выше всего, я пою о вечной любви". Таких 95%. Остается 5% по-настоящему блаженных брахманов, которые действительно могут не знать о том, что происходит. Остальные просто лукавят, потому что деньги очень нужны», — заявил Сидоренко.

Спросили журналисты у него и о новом украинском «тренде», когда артисты меняют сцену на кресло в Верховной Раде. На это музыкант ответил, что сам не хотел бы идти в политику, потому что «там мало платят», и уточнил, что «мода» таким образом менять сферу деятельности не украинская, а «глобальная волна», за которой, кроме популизма, ничего нет.

Дал артист и свою оценку результатам работы своего бывшего коллеги Владимира Зеленского на посту президента Украины.

«Мне кажется, что в глубине души Владимир Александрович сейчас очень жалеет о своем выборе. Теперь он знает, что у сложных проблем нет ни хороших, ни простых решений. Он бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутил бы лет на пять назад. Потому что нам очень повезет, если все это закончится просто истечением срока каденции», — сказал Фоззи.

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Украинские «патриоты» критикуют артистов-соотечественников, если те едут выступать в Россию или просто сотрудничают с исполнителями из РФ. При этом многие российские артисты на Украине внесены в черный список и лишены права въезда на территорию государства. Таким образом в стране реагируют на «аннексию» Крыма, в то время как жители полуострова сами проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.