В Одессе мощный шторм «Тристан» уничтожил несколько пляжей. Об этом 18 февраля сообщили в сюжете ТСН

В Литве шторм обнажил следы кораблекрушения столетней давности © Facebook Denisas Nikitenka

«Был настолько сильный шторм, что море очень близко подошло — било в эту бетонную стену. То есть практически не было песка», — рассказала местная жительница.

Еще на одном пляже гигантские волны вырвали из песка металлическую лестницу, в результате чего проход через пляж был заблокирован. Сейчас рабочие чинят поломанные конструкции.

В управлении инженерной защиты территорий города заявили, что в ближайшее время сделают ревизию всех пляжей, пострадавших от стихии.

По их данным, каждый год во время штормов море забирает около 20% песка с пляжей, но финансовых средств на их полное восстановление у города нет.

«Это бюджетные средства, которых заранее не хватает. Поэтому все же мы надеемся, что природа к нам повернется лицом и вернет эту песчаную массу на пляжи», — рассказал замначальника управления Виталий Парфенов.