Николай Азаров является фигурантом дел о хищениях в «Укргаздобыче» и «Укртатнафте».
Досудебное расследование было приостановлено 1 февраля «в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества» постановлением детектива НАБУ.
«Детектив на судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы дали следственному судье установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо», — говорится в сообщении ВАКС.
Следственный судья отклонила довод детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы учитывая тайну досудебного расследования
В недавнем выпуске своего видеоблога в YouTube Николай Азаров заявил, что его беспокоит обострение военного противостояния на юго-востоке Украины.
Он предположил, что таким образом власть по указанию кураторов с Запада разными способами пытается отвлечь население от насущных проблем.