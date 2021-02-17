Досудебное расследование в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба суда

Ходаковский: Азаров был абсолютно чужд Януковичу © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Николай Азаров является фигурантом дел о хищениях в «Укргаздобыче» и «Укртатнафте».

Досудебное расследование было приостановлено 1 февраля «в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества» постановлением детектива НАБУ.

«Детектив на судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы дали следственному судье установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо», — говорится в сообщении ВАКС.

Следственный судья отклонила довод детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы учитывая тайну досудебного расследования

В недавнем выпуске своего видеоблога в YouTube Николай Азаров заявил, что его беспокоит обострение военного противостояния на юго-востоке Украины.

Он предположил, что таким образом власть по указанию кураторов с Запада разными способами пытается отвлечь население от насущных проблем.