Вакцине от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech доверяет лишь около одного процента украинцев. Таковы результаты соцопроса компании Research & Branding Group, опубликованные 17 февраля

Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников

Российской вакцине «Спутник V» доверяют 9% респондентов.

Почти половина респондентов уверены, что системе здравоохранения Украины под силу провести массовую вакцинацию населения. С оптимизмом смотрят в будущее 20% участников опроса.

Ранее украинские власти отказались регистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Процедуру регистрации своей вакцины начала компания Pfizer. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале этого года. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.