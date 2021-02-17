Тройку лидеров рейтинга вакцин среди жителей Украины возглавляет продукция американской компании Pfizer. Таких среди опрошенных 23%. Поклонников шведско-британской AstraZeneca/Oxford — 16%.
Российской вакцине «Спутник V» доверяют 9% респондентов.
Почти половина респондентов уверены, что системе здравоохранения Украины под силу провести массовую вакцинацию населения. С оптимизмом смотрят в будущее 20% участников опроса.
Ранее украинские власти отказались регистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
Процедуру регистрации своей вакцины начала компания Pfizer. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале этого года. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.