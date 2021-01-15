В 2020 году Вакарчук успел уйти из политики, снять новый клип и занялся новым музыкальным проектом «Оранжерея». Музыкант сам признавался, что прошлый год выдался для него сложным и малоурожайным на творческие события. Возможно, поэтому бывший политик решил играть на тромбоне.
«Новые времена — новые вызовы», — объяснил он еще одно свое увлечение.
Что именно из этой затеи музыкант решил сделать, он не уточнил, но ценители его музыки восприняли идею не очень оптимистично.
«Вакарчук ни там, ни сям! Вяжи! Ты теряешь свое лицо! Я в прошлом поклонник «Океана»! Теперь, благодаря тебе, не интересно ничего, что связано с тобой!», «Лучше писать песни, петь и играть на трубе, чем быть политиком…» — отреагировали подписчики лидера «Океана Ельзи».
В конце 2020 года Вакарчук заявил, что никогда не видел себя в роли политика, а создание своей партии «Голос» рассматривал исключительно как «миссию помочь другим людям».
«Голос» он презентовал в мае 2019 года, и на парламентских выборах эта политсила набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.
К слову, это был уже второй уход лидера «Океана Ельзи» из Рады. В 2007 году он был избран в парламент от блока «Наша Украина — Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата.
Читайте также: Великий лицемер. Астрологический портрет Святослава Вакарчука.