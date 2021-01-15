Украинский музыкант и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук нашел себе новое занятие по душе. Чем именно он занимается, артист поделился с поклонниками у себя в Instagram 14 января

В 2020 году Вакарчук успел уйти из политики, снять новый клип и занялся новым музыкальным проектом «Оранжерея». Музыкант сам признавался, что прошлый год выдался для него сложным и малоурожайным на творческие события. Возможно, поэтому бывший политик решил играть на тромбоне.

«Новые времена — новые вызовы», — объяснил он еще одно свое увлечение.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

«Вакарчук ни там, ни сям! Вяжи! Ты теряешь свое лицо! Я в прошлом поклонник «Океана»! Теперь, благодаря тебе, не интересно ничего, что связано с тобой!», «Лучше писать песни, петь и играть на трубе, чем быть политиком…» — отреагировали подписчики лидера «Океана Ельзи».

В конце 2020 года Вакарчук заявил, что никогда не видел себя в роли политика, а создание своей партии «Голос» рассматривал исключительно как «миссию помочь другим людям».

«Голос» он презентовал в мае 2019 года, и на парламентских выборах эта политсила набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.

К слову, это был уже второй уход лидера «Океана Ельзи» из Рады. В 2007 году он был избран в парламент от блока «Наша Украина — Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата.

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