Но когда Земский собор постановил принять гетманские земли в состав России и даже из-за этого пошел на очередную войну с Польшей, сам Хмельницкий через пару лет начал серию интриг на тему «как бы получить от русских все, что они обещали, не исполнив то, что он обещал», и после его смерти следующие гетманы продолжили ту же линию, напомнил эксперт.
«Я к чему об этом так подробно рассказываю? К тому, что такой образ мышления и вытекающий из него стиль поведения опасен и разрушителен прежде всего для того, кто сам так себя ведет. Чем умнее человек, тем большую глупость он в состоянии выдумать», — указал Вассерман.
И хваленая украинская хитрость чаще всего заканчивается тем, что украинцу удается перехитрить только самого себя, заключил собеседник издания.
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