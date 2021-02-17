Богдану Хмельницкому пришлось раздать львиную долю того, что ему удалось натрофеить в качестве наемника, в качестве взяток русским чиновникам, чтобы они согласились хотя бы прочесть его прошение о включении земель войска запорожского в состав России. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Хозяевам Украины невыгодно выполнение Минских соглашений © РИА Новости, Александр Натрускин

«Я к чему об этом так подробно рассказываю? К тому, что такой образ мышления и вытекающий из него стиль поведения опасен и разрушителен прежде всего для того, кто сам так себя ведет. Чем умнее человек, тем большую глупость он в состоянии выдумать», — указал Вассерман.

И хваленая украинская хитрость чаще всего заканчивается тем, что украинцу удается перехитрить только самого себя, заключил собеседник издания.

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