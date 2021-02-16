Украинская певица Тина Кароль посетила эфир Славы Демина на радио Lux FM, где не только презентовала свой новый трек «Скандал», но и забралась на плечи ведущего. Фотоотчет ее визита был опубликован в официальном аккаунте радио в Instagram

«Сегодня в студии у нас был настоящий "Скандал" с Тиной Кароль. Новый хит, новая Тина», — говорится в комментарии к посту.

Оле Поляковой предложили поупражняться на Виннике © Оля Полякова/Инстаграм

«Артистка такого уровня и статуса не должна себе такое позволять!», «Неприятная стала, кривляния раздражают», «Эти звезды вообще обнаглели! Уже совсем на голову вылезли! Ужас!» — написали фолловеры.

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На прошлой неделе с участием Кароль на Украине разгорелся конфликт: певица Оля Полякова назвала ее «известной плакальщицей на похоронах». Поклонники оскорбленной, да и она сама, восприняли высказывание как отсылку к личной трагедии певицы: несколько лет назад ее 33-летний муж умер от онкологии.

В итоге Полякова извинилась, но Кароль заявила, что будет оплакивать мужа всю свою жизнь и все равно жить дальше, кто бы что ни говорил.