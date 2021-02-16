«Сегодня в студии у нас был настоящий "Скандал" с Тиной Кароль. Новый хит, новая Тина», — говорится в комментарии к посту.
Подписчики группы обратили внимание на необычный облегающий костюм артистки, в котором она снималась в клипе, и ее поведение в стенах радиостанции: Кароль оседлала Демина.
«Артистка такого уровня и статуса не должна себе такое позволять!», «Неприятная стала, кривляния раздражают», «Эти звезды вообще обнаглели! Уже совсем на голову вылезли! Ужас!» — написали фолловеры.
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На прошлой неделе с участием Кароль на Украине разгорелся конфликт: певица Оля Полякова назвала ее «известной плакальщицей на похоронах». Поклонники оскорбленной, да и она сама, восприняли высказывание как отсылку к личной трагедии певицы: несколько лет назад ее 33-летний муж умер от онкологии.
В итоге Полякова извинилась, но Кароль заявила, что будет оплакивать мужа всю свою жизнь и все равно жить дальше, кто бы что ни говорил.