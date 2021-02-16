Солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Анатолий Бойко скончался в возрасте 76 лет. Об этом 16 февраля сообщила «КП в Украине» со ссылкой на пресс-службу театра

«С грустью сообщаем, что сегодня на 76-м году ушел из жизни Анатолий Иванович Бойко — народный артист Украины, выдающийся оперный певец. С 1972 года — солист Одесского театра оперы и балета. За четыре десятилетия Анатолий Иванович исполнил все ведущие басовые партии,», — говорится в сообщении театра.

День в истории. 16 февраля: родился полтавчанин, который в 1941-м спас Москву © оввакул.рф Анатолий Бойко — уроженец города Чугуев Харьковской области, в 1974 году закончил Одесскую консерваторию, но еще до завершения обучения, в 1972 году стал солистом Одесского театра оперы и балета.

В том же году Бойко получил первую премию Всесоюзного конкурса вокалистов им. Михаила Глинки и стал лауреатом ІІІ премии международного конкурса им. Петра Чайковского.

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В театре отметили, что за четыре десятилетия работы артист исполнил ведущие басовые партии, «о которых только может мечтать певец». В списке спектаклей, в которых он работал были «Трубадур» Джузеппе Верди, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Моцарт и Сальери» и «Иоланта» Петра Чайковского, «Фауст» Шарля Гуно и другие.

О причине смерти артиста в театре не сообщили.