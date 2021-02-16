Украина не может отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Об этом 15 февраля заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки», передает РИА Новости

Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», — сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме.

При этом, считает Кудрицкий, во второй половине марта или в апреле дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет благодаря тому, что страна получит уголь, который был нужен зимой, будут работать все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы Министерства энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев намерен провести эксперимент по отключению от российских и белорусских систем электроснабжения. По его словам, Украина должна продемонстрировать возможность независимо существовать без российского электричества перед тем, как начать интеграцию с энергосетями Евросоюза.