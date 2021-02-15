Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля в своем Twitter выразил соболезнования семье и друзьям посла страны в КНР Сергея Камышева, который накануне скоропостижно скончался

«Будешь сидеть»: Богдан заявил, что посла Украины в КНР довели до смерти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Камышев умер в возрасте 64 лет. Причина смерти официально не названа. По данным издания «Страна.ua», смерть дипломата наступила в городе Чжанцзякоу. У посла случился сердечный приступ. Медики выявили обширный инфаркт.

Отмечается, что в 2009-2010 годах Камышев был директором Департамента консульской службы МИД Украины. В 2010-2011 годах работал заместителем министра Кабинета министров, в 2011-2014 годах также был заместителем руководителя Секретариата Кабинета министров, а в августе—декабре 2019 года — советником руководителя Офиса президента.

18 декабря 2019 года был назначен послом Украины в КНР.

Ранее смерть Камышева прокомментировал у себя в соцсетях бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, послу в последнее время угрожали увольнением.