«Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память», — написал он.
Камышев умер в возрасте 64 лет. Причина смерти официально не названа. По данным издания «Страна.ua», смерть дипломата наступила в городе Чжанцзякоу. У посла случился сердечный приступ. Медики выявили обширный инфаркт.
Отмечается, что в 2009-2010 годах Камышев был директором Департамента консульской службы МИД Украины. В 2010-2011 годах работал заместителем министра Кабинета министров, в 2011-2014 годах также был заместителем руководителя Секретариата Кабинета министров, а в августе—декабре 2019 года — советником руководителя Офиса президента.
18 декабря 2019 года был назначен послом Украины в КНР.
Ранее смерть Камышева прокомментировал у себя в соцсетях бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, послу в последнее время угрожали увольнением.