Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата зарегистрировала в Киеве Союз православных адвокатов для защиты священников и паствы. Об этом вечером 14 февраля сообщили на сайте церкви

В частности, правозащитная организация будет защищать интересы гонимых общин и священников УПЦ. Решение об организации Всеукраинского союза православных адвокатов принадлежит киевскому Братству святого князя Владимира. Скворцов: православие против русофобии, Зеленский «добивает» каноническую церковь? © Кадр из видео Украина.ру

«Обсудив ситуацию, сложившуюся вокруг незаконных перерегистраций общин УПЦ в ПЦУ (раскольническая "Православная церковь Украины". — Ред.), а также захватов церквей, домов священников и прочих беззаконий, братчики констатировали необходимость создания открытого Всеукраинского союза православных адвокатов, который бы осуществлял поддержку гонимых общин, священников и их семей», — говорится в сообщении.

Целью создания является защита законных интересов общин УПЦ, их имущества и участников. Организаторы надеются объединить всех заинтересованных юристов из Киева и других регионов Украины.

Ранее киевское Братство святого князя Владимира вместе с протоиереем Александром Клименко организовало марафон по городам Украины «Сохраним семью — сохраним народ». В рамках марафона священник проводит концерты и встречи с верующими, главная тема которых — семейные ценности.

После религиозного раскола единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ Московского патриархата. В это же время раскольники при поддержке националистов продолжают попытки захвата приходов УПЦ и перерегистрации их на ПЦУ.