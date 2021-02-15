Первое и самое главное, что нужно учесть в подборе гардероба, по мнению Лорак, это соблюдение пропорций. Например, если сама девушка миниатюрная, то надевать туфли на высоком каблуке ей лучше не стоит. Предпочтение лучше отдать маленькому каблучку.
Цвета лучше подбирать к цветотипу конкретного человека, рассказала певица, а вот от принтов стоит максимально отказаться. Однотонная одежда чаще всего выглядит выигрышнее.
«Я считаю, что одежда — это способ самовыражения. Она должна на все 100% соответствовать вашему характеру, цветовым предпочтениям и подчеркивать достоинства фигуры», — подытожила Лорак.
Ранее Киркоров «поужинал» в московском ЦУМе двух украинских звезд.
«Я не осуждаю и не даю советов, но, может быть, вернуться к своим чудесным губам?» — написал один из ее подписчиков.
Тема использования пластической хирургии уже не первую неделю преследует исполнительницу. Практически под каждой ее публикацией появляются подобного рода сообщения. Написали их даже фанаты Киркорова, когда он выложил совместные фото с Лорак.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица. Несмотря на периодические нападки радикалов, Лорак все больше времени проводит в России и даже купила особняк в Подмосковье. На днях артистка выступила на юбилее российского исполнителя Сергея Пенкина. Чаще всего националисты на Украине осуждают подобное сотрудничество своих соотечественников.