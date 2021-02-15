Украинская певица Ани Лорак, спевшая на юбилее у российского исполнителя Сергея Пенкина, дала фанатам рекомендации по подбору гардероба. На что именно стоит обратить внимание в примерочной, она рассказала на днях в своем Instagram

Первое и самое главное, что нужно учесть в подборе гардероба, по мнению Лорак, это соблюдение пропорций. Например, если сама девушка миниатюрная, то надевать туфли на высоком каблуке ей лучше не стоит. Предпочтение лучше отдать маленькому каблучку.

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«Я считаю, что одежда — это способ самовыражения. Она должна на все 100% соответствовать вашему характеру, цветовым предпочтениям и подчеркивать достоинства фигуры», — подытожила Лорак.

Ранее Киркоров «поужинал» в московском ЦУМе двух украинских звезд.

«Я не осуждаю и не даю советов, но, может быть, вернуться к своим чудесным губам?» — написал один из ее подписчиков.

Тема использования пластической хирургии уже не первую неделю преследует исполнительницу. Практически под каждой ее публикацией появляются подобного рода сообщения. Написали их даже фанаты Киркорова, когда он выложил совместные фото с Лорак.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица. Несмотря на периодические нападки радикалов, Лорак все больше времени проводит в России и даже купила особняк в Подмосковье. На днях артистка выступила на юбилее российского исполнителя Сергея Пенкина. Чаще всего националисты на Украине осуждают подобное сотрудничество своих соотечественников.