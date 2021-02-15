Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Только 7,2% украинцев считают Зеленского независимым в своих действиях от других стран и международных организаций.
«Мне кажется, если в Офисе президента действительно посчитают Разумкова опасным игроком, который уже не является командным, а ведет свою игру, и попытаются его снять с должности, это может привести к развалу и фракции «Слуга народа», и нормальной работоспособности парламента», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, это может закончиться просто роспуском парламента, так как часть «Слуг народа» все еще ориентируется на Разумкова.
Интервью Молчанова можно прочитать на нашем сайте.
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение прорабатывают различные варианты действий против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который наращивает свое влияние на парламентскую фракцию «Слуги народа» и может составить конкуренцию главе государства, сообщил Telegram-канал «Резидент» 5 февраля.
Ранее в СМИ появилась информация о президентских амбициях Разумкова и его планах по созданию собственной партии с прицелом на участие в будущих парламентских выборах на фоне снижающегося рейтинга Зеленского и «Слуги народа».