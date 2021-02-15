Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков показал себя достаточно самостоятельным политиком, когда отказался голосовать за закрытие оппозиционных телеканалов, однако президенту Владимиру Зеленскому не стоить отправлять в отставку председателя парламента, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Только 7,2% украинцев считают Зеленского независимым в своих действиях от других стран и международных организаций.

«Мне кажется, если в Офисе президента действительно посчитают Разумкова опасным игроком, который уже не является командным, а ведет свою игру, и попытаются его снять с должности, это может привести к развалу и фракции «Слуга народа», и нормальной работоспособности парламента», — подчеркнул эксперт.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Интервью Молчанова можно прочитать на нашем сайте.

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение прорабатывают различные варианты действий против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который наращивает свое влияние на парламентскую фракцию «Слуги народа» и может составить конкуренцию главе государства, сообщил Telegram-канал «Резидент» 5 февраля.

Ранее в СМИ появилась информация о президентских амбициях Разумкова и его планах по созданию собственной партии с прицелом на участие в будущих парламентских выборах на фоне снижающегося рейтинга Зеленского и «Слуги народа».