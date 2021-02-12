Зеленский явно настроен опираться на избирателей с Западной Украины, а не на тех, кто привел его к власти, уверен украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом Молчанов, замдиректора Украинского Института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

- Кирилл, как вы считаете, почему произошли такие кардинальные политические изменения?

— Потому что, исходя из кульбитов, которые делает Зеленский в последнее время, Порошенко скоро будет его главным союзником. Он полностью перенял как минимум его гуманитарную политику — это при Зеленском голосовали за закон о тотальной украинизации, это при Зеленском мы видим отсутствие прогресса по мирному урегулированию, по Минским соглашениям. Это при Зеленском закрылись три телеканала, критически настроенные к власти.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

И действительно, главный его оппонент теперь — это ОПЗЖ, которые, собственно, забирают этот электорат у Зеленского, и соответственно, мы видим, что они уже на первом месте, а «Слуги» — на втором, и падение только продолжится. Потому что сколько бы ни повторял Зеленский нарративы Порошенко, все равно он будет чужим для избирателей из западных регионов Украины, для националистов.

Поэтому это, честно говоря, фиаско политическое, и с таким подходом вряд ли он имеет какие-то перспективы переизбраться на второй срок.

- Согласно последнему опросу КМИС, рейтинг ОПЗЖ упал, хотя, казалось бы, на них обращено все внимание после закрытия телеканалов. Почему так происходит?

— Мне кажется, это какое-то манипулятивное исследование, потому что абсолютно все исследования других групп — и КМИС предыдущий, и «Социс», и группа «Рейтинг», и Центр Разумкова указывают, что ОПЗЖ на первом месте.

Заткнуть рот оппозиции и зачистить олигархов: план Запада по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, может ли Порошенко занять пост премьер-министра, как об этом недавно говорил Турчинов?

— Знаете, в украинской политике все возможно, Ющенко в свое время, когда вышел на первый Майдан бороться с Януковичем, тоже явно не предполагал, что через два года он назначит Януковича премьер-министром.

Такая же ситуация может быть и здесь. И это будет окончательное фиаско Зеленского, потому что, когда он на стадионе говорил Порошенко: «Я ваш приговор», я думаю, его избиратели не так видели себе этот «приговор».

Поэтому, в случае если это действительно произойдет, это будет для него рейтинговой катастрофой и полным забвением. Я думаю, что это маловероятно, особенно в нынешней конфигурации парламента.

- Но ходят слухи, что Зеленский все же собирается сменить премьера и спикера, как считаете, случится ли это в ближайшее время?

— Ну, премьера точно заменят в ближайшие месяцы — надо же хоть кого-то сделать виновным в провальной тарифной политике, отопительном сезоне, провальной вакцинации. Поэтому, я думаю, его выгонят где-то в марте-апреле.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль Разумкова опасным игроком, который уже не является командным, а ведет свою игру, и попытаются его снять с должности, это может привести к развалу и фракции «Слуга народа», и нормальной работоспособности парламента. Это все может закончиться просто роспуском парламента, так как часть «Слуг народа» все еще ориентируется на Разумкова. Очень будет шаткая конструкция, честно говоря.

Вообще, мне кажется, что если не в этом, так в следующем году будет роспуск парламента, потому что он в нынешнем своем виде перестал нормально функционировать.

- А что это будет значить для Зеленского? Это не превратит его в такую «английскую королеву»?

— Естественно, если Зеленский пойдет на роспуск парламента, то он утратит монопольную власть. Но для него есть плюсик: он сможет разделить и ответственность. Будут какие-то партнеры, он сможет делегировать часть полномочий другим политическим силам и на них повесить часть ответственности, потому что ситуация в стране не будет улучшаться — только ухудшаться.

Поэтому как раз-таки, распустив парламент, Зеленский сможет относительно безболезненно в имиджевом плане или политическом досидеть хотя бы до конца каденции.