«У нее слабый репертуар»: Соседов заявил, что Ротару пора на покой
«У нее слабый репертуар»: Соседов заявил, что Ротару пора на покой
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
С банковской карты Железняк злоумышленники списали 50 тысяч рублей. По словам пострадавшей, свои пароли она никому не сообщала, поэтому каким способом правонарушители смогли это сделать, предстоит выяснить полиции. С соответствующим заявлением к представителям правопорядка артистка уже обратилась.

Ранее Фанаты Артемьевой из «Сватов» заподозрили у нее опасный синдром.

Олеся Железняк — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», и комедийному сериалу «Сваты».