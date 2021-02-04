Неизвестные злоумышленники обокрали звезду сериала «Сваты», актрису Олесю Железняк. Об этом 4 февраля сообщила Lenta.ru

«У нее слабый репертуар»: Соседов заявил, что Ротару пора на покой © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Ранее Фанаты Артемьевой из «Сватов» заподозрили у нее опасный синдром.

Олеся Железняк — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», и комедийному сериалу «Сваты».