С банковской карты Железняк злоумышленники списали 50 тысяч рублей. По словам пострадавшей, свои пароли она никому не сообщала, поэтому каким способом правонарушители смогли это сделать, предстоит выяснить полиции. С соответствующим заявлением к представителям правопорядка артистка уже обратилась.
Ранее Фанаты Артемьевой из «Сватов» заподозрили у нее опасный синдром.
Олеся Железняк — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», и комедийному сериалу «Сваты».