Степи в южных областях Украины из-за глобального потепления могут превратиться в пустыни. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, передает 12 февраля «РБК-Украина»

Климатолог рассказала, чем чревато для Украины глобальное потепление © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По его словам, за последние 30 лет температура в стране выросла на 1,2 градуса. Из-за повышенной температуры создается угроза наводнений в Карпатах, преобразований степей южного региона в пустыни, затоплений прибрежных территорий и нехватки питьевой воды в центральных и южных регионах.

На Украине одной из известнейших пустынь являются Алешковские пески в Херсонской области.

В 2020 году паводок в Ивано-Франковской области, который возник в результате обильных осадков, привел к многомиллионным убыткам.