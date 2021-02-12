«Пылевые бури, засухи, усиление пожарной опасности. Град, шквалы. Это связано с тем, что меняется климат. Притом, что теплеет, то еще и происходят изменения по регионам», — сказал Абрамовский.
По его словам, за последние 30 лет температура в стране выросла на 1,2 градуса. Из-за повышенной температуры создается угроза наводнений в Карпатах, преобразований степей южного региона в пустыни, затоплений прибрежных территорий и нехватки питьевой воды в центральных и южных регионах.
На Украине одной из известнейших пустынь являются Алешковские пески в Херсонской области.
В 2020 году паводок в Ивано-Франковской области, который возник в результате обильных осадков, привел к многомиллионным убыткам.