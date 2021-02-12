Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за непогоды и рекордного снегопада, ушел в отпуск. Соответствующее распоряжение от 11 февраля обнародовано на официальном портале Киева

Кличко переложил проблемы Киева на «троллей из РФ» © Facebook, Віталій Кличко

Несмотря на сложные погодные условия в Киеве и нерасчищенные дороги, Кличко решил взять отдых. Исполнять его обязанности будет заместитель Валентин Мондриевский.

По информации украинских СМИ, Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции.

Уже неделю Киев заметает снегом. Снегоуборочная техника работает только в центре столицы, но все равно не справляется. Припаркованные вдоль тротуаров автомобили стоят полностью заснеженные. Некоторые вынуждены парковаться во втором ряду.