«Нахожусь в ежегодном основном отпуске сроком на один день, 12 февраля 2021 года», — говорится в распоряжении.
Несмотря на сложные погодные условия в Киеве и нерасчищенные дороги, Кличко решил взять отдых. Исполнять его обязанности будет заместитель Валентин Мондриевский.
По информации украинских СМИ, Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции.
Уже неделю Киев заметает снегом. Снегоуборочная техника работает только в центре столицы, но все равно не справляется. Припаркованные вдоль тротуаров автомобили стоят полностью заснеженные. Некоторые вынуждены парковаться во втором ряду.