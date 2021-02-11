Политсила «Слуга народа» не планирует изменять идеологию, но при необходимости ее смогут отрегулировать. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» в Верховной Раде, глава СН Александр Корниенко на съезде партии в Киеве 11 февраля

«У нас нет планов по поводу официальной смены идеологии. Она остается украинским центризмом, который предусматривает использование различных политических инструментов в зависимости от ситуации», — сказал Корниенко.

Ранее глава «Слуги народа» заявил, что идеологией партии является «активный, креативный украинский центризм».

«Зеленский выслуживается»: соцсети о потрясениях в партии «Слуга народа» © скриншот видео НВО Ирина Верещук анонсировала использование «более меритократичных» подходов в идеологии партии. Меритократия подразумевает равенство возможностей при доступе в верхние слои общества, независимо от социального статуса.

При создании партии в 2019 году идеологией было выбрано либертарианство, которое среди прочего предполагает уменьшение социальных обязательств государства перед гражданами.