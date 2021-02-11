«У нас нет планов по поводу официальной смены идеологии. Она остается украинским центризмом, который предусматривает использование различных политических инструментов в зависимости от ситуации», — сказал Корниенко.
Ранее глава «Слуги народа» заявил, что идеологией партии является «активный, креативный украинский центризм».
До этого депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук анонсировала использование «более меритократичных» подходов в идеологии партии. Меритократия подразумевает равенство возможностей при доступе в верхние слои общества, независимо от социального статуса.
При создании партии в 2019 году идеологией было выбрано либертарианство, которое среди прочего предполагает уменьшение социальных обязательств государства перед гражданами.