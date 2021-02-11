Против ряда российских деятелей культуры стоило бы завести уголовные дела. Об этом сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью изданию «Обозреватель» 11 февраля

Ткаченко отметил, что запрет российским артистам на посещение Украины не должен автоматически означать запрет на их произведения — книги, музыку и т.д. — или любые произведения с их участием.

«Одно дело — Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений. Но другое дело — когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину», — сказал министр.

Актрисе Тархановой запрещен въезд на Украину © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Следует четко разделять: если люди последовательно занимаются агитацией, или постоянно, как Михалков, подвергают сомнению нашу территориальную целостность — мы должны реагировать», — добавил Ткаченко.

По его словам, необходимы дискуссии и обсуждения со специалистами, чтобы разработать обновленный алгоритм формирования черных списков деятелей культуры из РФ.

Черный список граждан РФ, по мнению СБУ, «представляющих угрозу национальной безопасности», Министерство культуры Украины начало составлять в августе 2015 года. Список регулярно пополняется, на конец января в него входило 159 человек.